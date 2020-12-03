Капитан Реала может покинуть клуб по истечению контракта.
Серхио Рамос, getty images
03 декабря 2020, 10:18
Уже будущим летом у 34-летнего Рамоса завершится действующий контракт с Реалом. Это значит, что буквально через месяц защитник может подписать с любым клубом мира предварительное соглашение.
Несмотря на это, Реал не спешит продлевать контакт со своим лидером и уже легендой клуба.
Издание Onda Cero и вовсе сообщает, что прямо сейчас Рамос обдумывает другие варианты продолжения карьеры, всерьез раздумывая об уходе из команды. Игрок думает о варианте с ПСЖ, также у него есть предложения из Англии и Италии.
Тем не менее, сам футболист допускает, что ситуация может измениться и контракт все-таки будет продлен.
В марте Серхио исполнится 35 лет. Он хочет получить от Реала контракт на два года.
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