Испания

Капитан Реала может покинуть клуб по истечению контракта.

Уже будущим летом у 34-летнего Рамоса завершится действующий контракт с Реалом. Это значит, что буквально через месяц защитник может подписать с любым клубом мира предварительное соглашение.

Несмотря на это, Реал не спешит продлевать контакт со своим лидером и уже легендой клуба.

Издание Onda Cero и вовсе сообщает, что прямо сейчас Рамос обдумывает другие варианты продолжения карьеры, всерьез раздумывая об уходе из команды. Игрок думает о варианте с ПСЖ, также у него есть предложения из Англии и Италии.

Тем не менее, сам футболист допускает, что ситуация может измениться и контракт все-таки будет продлен.

В марте Серхио исполнится 35 лет. Он хочет получить от Реала контракт на два года.

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