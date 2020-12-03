Испания

"Сине-гранатовые" хотят сохранить француза.

Барселона начала работать в направлении продления контракта с вингером Усманом Дембеле, сообщает издание ESPN.

"Сине-гранатовые" обеспокоены интересом Манчестер Юнайтед к французскому футболисту и хотят подписать новое соглашение на длительный срок.

Усман Дембеле в текущем сезоне провел десять поединков в футболке Барселоны, отметившись тремя голами и результативной передачей.

Текущий контракт французского вингера с каталонцами действителен до лета 2022-го года.

Напомним, что ранее Барселона заплатила Боруссии Д очередные 5 млн евро за Дембеле, общая сумма уже достигла 130 млн.