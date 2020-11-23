Испания

Немцы получили за Усмана Дембеле очередной бонус.

Барселона подписала Дембеле летом 2017 года из дортмундской Боруссии. За трансфер футболиста каталонцы заплатили 105 миллионов евро. Также в контракте были прописаны различные бонусы, которые немецкий клуб может получить в случае достижения Усманом того или иного результата.

На прошлых выходных Дембеле вышел в старте "блаугранас" в матче против Атлетико (0:1). Это игра стала 75-й для француза в футболке Барселоны.

Это достижение Дембеле стоило "сине-гранатовым" пяти миллионов евро. Именно столько получила Боруссия от Барселоны за 75-й поединок Усмана за испанский клуб. Теперь же сумма, которую Барса уже выплатила за Дембеле, достигла 130 миллионов евро. Максимально она может увеличиться до 148.

Завтра, 24 ноября, Дембеле может выйти в составе Барселоны в матче против киевского Динамо, что может приблизить его к очередному достижению.