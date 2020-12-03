Испания

Игрок Атлетико сдал негативный тест на Covid-19.

Футболист мадридского Атлетико Луис Суарес сдал негативный тест на коронавирус и готов помочь своей команде уже в ближайшем поединке, сообщает Football Espana.

Уругваец заболел после возвращения со своей сборной и его тесты показывали позитивный результат на протяжении двух недель.

Таким образом нападающий пропустил четыре поединка своей команды, среди которых – игры против Барселоны и Валенсии в Ла Лиге, а также матч с Баварией в Лиге Чемпионов.

Напомним, что Суарес перешел в стоичный клуб прошедшей осенью в статусе свободного агента.

В текущем сезоне игрок провел в составе Атлетико девять матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Атлетико включился в борьбу за форварда Наполи Аркадиуша Милика.