Испания

Легенда клуба похвалил специалиста.

Бывший вратарь мадридского Реала, Порту и сборной Испании Икер Касильяс встал на защиту тренера "сливочных" Зинедина Зидана.

"Ситуация для Реала в Ла Лиге довольно ровная, а в Лиге чемпионов все зависит от самого Реала. Зинедин Зидан — хороший друг и отличный тренер. Он сделает все от себя зависящее, чтобы привести Реал к победам. Нельзя жить прошлым, но он заслужил право руководить Мадридом", — сказал Касильяс в интервью AS.

Отметим, в Ла Лиге Реал занимает четвертое место после 10 матчей. В Лиге чемпионов команда располагается на третьем месте в группе.

Ранее Зидан заявил, что не собирается подавать в отставку.