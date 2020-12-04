Легенда клуба похвалил специалиста.
Зинедин Зидан и Икер Касильяс, Getty Images
04 декабря 2020, 10:00
Бывший вратарь мадридского Реала, Порту и сборной Испании Икер Касильяс встал на защиту тренера "сливочных" Зинедина Зидана.
"Ситуация для Реала в Ла Лиге довольно ровная, а в Лиге чемпионов все зависит от самого Реала. Зинедин Зидан — хороший друг и отличный тренер. Он сделает все от себя зависящее, чтобы привести Реал к победам. Нельзя жить прошлым, но он заслужил право руководить Мадридом", — сказал Касильяс в интервью AS.
Отметим, в Ла Лиге Реал занимает четвертое место после 10 матчей. В Лиге чемпионов команда располагается на третьем месте в группе.
Ранее Зидан заявил, что не собирается подавать в отставку.