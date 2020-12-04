Испания

Испанец высоко отозвался о своем партнере по команде.

Защитник лондонского Челси Сезар Аспиликуэта прокомментировал победу над Севильей в групповом этапе Лиги чемпионов (4:0).

"Я думаю, было много моментов, которыми мы можем гордиться. Мы довольны тем, как играли против очень сильной команды, которая является действующим обладателем трофея Лиги Европы.

Мы смогли доминировать в матче, что было нелегко против такого соперника, учитывая их класс, уровень и опыт. Хотя иногда мы оказывались под прессингом, мы контролировали ситуацию, и это помогло нам победить.

У нас есть те, кто получает немного игрового времени, меньше, чем в предыдущие сезоны, в том числе и я. Но мне кажется, все упорно трудятся каждый день".

Также испанец прокомментировал покер французского форварда лондонцев Оливье Жиру в этой игре.

"Мы очень много работаем всей командой. И это проявляется в том, что Оливье Жиру забил четыре мяча в одном матче Лиги Чемпионов. Такое случается не каждый день, да и само по себе такое не случается – в это было вложено много труда", — сказал Аспиликуэта официальному сайту.

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