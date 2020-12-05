Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

В рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании Реал на выезде сразится с Севильей.

Севилья — Реал

Суббота, 5 декабря, 17:15. Стадион Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Главный арбитр — Хосе Санчес.

Севилья после девяти проведенных матчей расположилась на пятой строчке турнирной таблицы с 16 набранными баллами. "Нервионцы" очень ровно шли в последних поединках, если не брать в расчет игру против Челси в рамках Лиги чемпионов, когда Оливье Жиру покером похоронил надежды команды на первое место в группе.

В прошлом же туре чемпионата Севилья играла против Уэски на выезде и добилась победы с минимальным счетом. Реал же не может похвастаться успешными результатами в последних матчах. Мадридцы набрали крайне необходимые три балла против Интера в Лиге чемпионов, сыграли вничью с Вильярреалом, а также трижды проиграли.

Несмотря на подобные результаты, команда Зидана по-прежнему идет в лидирующем эшелоне команд, занимая четвертое место после десяти игр с семнадцатью набранными баллами. Над французским тренером нависает угроза увольнения, которая больше обусловлена неудачами в еврокубках, но вполне подогревается и осечками на внутренней арене.

Севилья точно не сможет рассчитывать на Эскудеро, а участие в матче Акуньи находится под вопросом. Возможно, слева в обороне появится Рекик. У Реала привычно травмирован Карвахаль и Азар. Справа в обороне безальтернативным кажется Васкес, тогда как в атаке у Зидана есть варианты. Ожидаем, что Реал соберется с силами и реабилитируется за последние неудачи.

Не сыграют: Эскудеро — Вальверде, Азар, Карвахаль