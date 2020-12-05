Испания

У специалиста не складывается тренерская карьера в Испании.

Бывший помощник главного тренера испанской Орты Виктора Вальдеса Сержи Морено рассказал о своих отношениях с экс-кипером Барселоны.

"Он думает, что играет в FIFA, как будто мы, игроки, виртуальные люди. Ситуация невыносимая. Это не Орта играет плохо, а Вальдес — ужасный тренер.

Он вел себя со мной как с д*рьмом. Мы занимались физкультурой в тренажерном зале, он подошел ко мне и сказал что больше не рассчитывает на меня, что в футбольном плане я не такой, как мы ожидали", — сказал Морено в интервью BeSoccer.

Отметим, Вальдес возглавил Орту весной 2020 года. На данный момент команда идет в подгруппе выбывания своей группы Терсеры.

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