Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура испанской Примеры, в котором сыграют Кадис и каталонская Барселона.

Барселона в рамках двенадцатого тура чемпионата Испании в гостях сыграет против Кадиса. В составе каталонцев с первых минут в полузащите сыграет Коутиньо.

Кадис: Ледесма — Исаак, Фали, Лопес, Эспино — Переа, Йонссон, Бодигер, Хайро — Алекс, Алваро.

Запасные: Хиль, Алькала, Адеканье, Акапо, Алехо, Гарридо, Лосано, Малбашич, Нано, Негредо, Помбо, А. Фернандес.

Барселона: тер Штеген — Дест, Мингеса, Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс — Месси, Гризманн, Коутиньо — Брайтвейт.

Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Аленья, Пьянич, Дембеле, Пуч, Педри, Тринкан, Фирпо.