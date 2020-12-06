Испания

Главный тренер каталонской Барселоны подвел итоги поражению его команды в игре против Кадиса.

Каталонская Барселона в 12-м туре испанской Ла Лиги отправилась на гостевой поединок против Кадиса с целью подняться в предполагаемую зону еврокубков, однако потерпела сенсационное поражение в результате голов прямых конкурентов к каждом из таймов (1:2).

Наставник "блаугранас" Рональд Куман на послематчевом интервью дал свою оценку происходящему на поле в этот вечер, а также очертил спектр проблем его клуба на данном этапе сезона. Слова нидерландца приводит испанское издание Marca.

"Поражение сложно объяснить, ведь оно последовало на фоне неплохих предыдущих игр. Первый тайм в нашем исполнении был плохим. После перерыва мы стали лучше, но проиграли из-за фантастической ошибки, которую не ожидают от нашей команды. Она произошла по причине лишней расслабленности. Отношение футболистов к игре сегодня было не на должном уровне".

"Нам не хватает агрессивности в игре без мяча. В этом может крыться причина пропущенных мячей, — пытается найти корни плохой игры своей команды Куман, — Это огромный шаг назад в наших шансах на борьбу за Ла Лигу. Мы вынуждены мириться с такой ситуацией. Дистанция в 12 очков до такой сильной команды, как Атлетико Мадрид, — это много".

"В первом тайме мы не выполнили установки перед игрой. Соперники открыли счет первыми, что усложнило задачу. В позиционных атаках у нас все было хорошо. Но, когда у тебя нет мяча, нужно вступить в ближний бой с противником. Нам не хватает агрессивности в защите, в победе в дуэлях один на один. Мы должны работать над этим".

Нидерландца спросили о возможных конфликтах внутри клуба, но подобные темы он сразу пресек: "Если я думаю, что это у кого-то из футболистов есть конфликт, я буду обсуждать это с ним, а не с прессой".

"Мы будем вносить изменения в свою игру и продолжим придерживаться нашего менталитета", — подытожил Куман.

В следующем туре каталонская Барселона будет принимать на своем поле Леванте.