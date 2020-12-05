Испания

Подопечные Рональда Кумана сумели отыграть только один пропущенный по ходу поединка мяч (1:2).

Окрыленная каталонская Барселона со 100%-м результатом мчится мимо соперников в группе Лиги чемпионов УЕФА, но на внутренней арене команду Рональда Кумана пинают все, кому не лень. Такая удручающей для болельщиков "блаугранас" была ситуация перед поединком 12-го тура национального первенства, в котором Барселона на выезде противостояла Кадису, находящемуся в статусе коллектива, который мог не пустить одного из своих преследователей в потенциальную зону еврокубков.

Нет стабильности в результатах в рамках испанской Ла Лиги — таковой виделась основная причина неуверенной игры команды Кумана при беглом взгляде на последние сыгранные матчи. Домашняя победа над Осасуной в минувший футбольный уик-энд (4:0) была редким примером, когда у команды получалось в полной мере реализовать свои задумки. Не стоило забывать, что "сине-гранатовые" имели в запасе еще две игры, но количество уже потерянных очков не позволяло бы им забраться на вершину турнирной таблицы, даже в случае максимального успеха.

Начало отчетной встречи для каталонцев было провальным. Кадис в смелой попытке провести быстрый гол набросился на правый фланг обороны соперников, а одна из подач в их исполнении принесла должный уровень обострения. Мингеса красивым ударом в прыжке замыкал навес углового с левого фланга, направив мяч в сторону своих ворот, тер Штеген отреагировал на угрозу, но перевести мяч смог только на ногу стоящему неподалеку от дальней штанги Альваро Химененса.

Очевидно, что андердог противостояния должен был закрываться после добытого успеха, что Кадис, собственно, и сделал, но на исходе первого получаса игры потерял одного из игроков защитной линии — Маркоса Лопеса — в результате неудачного падения футболиста на газон. Всеми правдами и неправдами команда Альваро Сервера отбивалась от чужих атак, и таки сумела завершить первый тайм с минимальным преимуществом по счету на табло. Контроль мяча в исполнении Барселоны на чужой половине, без создания при этом голевых моментов, был малоэффективным.

Брошенные в бой Куманом после перерыва Дембеле и Педри принесли малое обострение ситуации у ворот Ледесмы. Каталонцы добились своего на 57-й минуте исключительно за счет использования уже избитых временем связей. Месси отдал пас на Альбу в левый фланг, защитник прострелил, а вышедший за замену по ходу первого тайма Педро Алькала лишь сумел срезать мяч в ближний угол своих ворот.

Пропущенный мяч заметно раскрепостил Кадис, в результате чего хозяева начали получать возможности у чужих ворот. Как раз в этот период на поле появился Альваро Негредо, и уже первым серьезным подключением к атаке сумел обеспечить забитый мяч. Хотя от самого форварда, будем честны, мало что зависело в той ситуации. Паника в обороне каталонцев началась с вбрасывания мяча из-за боковой от Альбы, после чего Ленгле, де Йонг и тер Штеген посыпались словно карточный домик. Негредо, в свою очередь, сыграл на опыте и предельной выдержке.

Полчаса игрового времени до финального свистка мы наблюдали исключительно за тем, как Барселона совершает массовые набеги на чужую штрафную, а голкипер Ледесма продолжает собирать самоотверженные спасения. Моментов у каталонцев было достаточно для того, чтобы не только отыграть отставание по счету на табло. В то же время, "сине-гранатовые" оставались не до конца надежными в обороне, поэтому пару моментов для контратак у хозяев было. Однако голов в отчетной встрече зрители больше не увидели. Может сойти и за сенсацию такой результат.

В следующем туре Кадис сыграет в гостях у Сельты из Виго, а каталонскую Барселону будет ожидать домашняя игра против Леванте.— Барселона 2:1Алваро, 8, Негредо, 63 — Алькала, 57 (авт.)Ледесма — Исаак, Фали, Лопес (Алькала, 31), Эспино — Переа (Адеканье, 80), Йонссон (Аугусто, 79), Бодигер (Ленгле, 61), Хайро (Алехо, 80) — Алекс, Алваро (Негредо, 63).тер Штеген — Дест (Тринкан, 77), Мингеса (Педри, 46), Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс (Пьянич, 77) — Месси, Гризманн, Коутиньо (Дембеле, 46) — Брайтвейт.Предупреждения: Ленгле, Альба.