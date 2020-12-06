Испания

Игрок вновь попал в лазарет из-за повреждения.

Пресс-служба Барселоны сообщает, что нападающий команды Усман Дембеле получил травму в поединке Примеры против Кадиса (1:2).

Отмечается, что французский футболист повредил заднюю поверхность бедра, и не сможет помочь своей команде в течение двух-трех недель.

Известно, что Дембеле получил уже девятую травму с момента перехода в Барселону, суммарно проведя в лазарете более 500 дней.

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны хочет продлить действующий контракт с Дембеле.