Испания

Команды обошлись без забитых голов.

Валенсия отправилась в гости к Эйбару в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании и сыграла вничью.

Команды за весь матч так и не смогли открыть счет, а игровая инициатива была на стороне хозяев.

Эйбар — Валенсия 0:0

Эйбар: Дмитрович — Бургос, Арбилья, Корреа, Бигас — Экспосито, Инуи (Посо, 70), Альварес (Ресио, 88), Хиль — Кике Гарсия, Муто (Энрик, 82).

Валенсия: Доменек - Лато (Тьерри Коррейя, 84), Мангаля, Паулиста, Васс — Рачич, Солер, Муса (Джейсон, 70), Гедеш — Вальехо (Гамейро, 70), Макси Гомес.

Предупреждения: Бургос, Арбилья, Альварес — Рачич, Гомес