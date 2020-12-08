Испания

Нападающий мадридского Реала все еще не продлил истекающий следующим летом контракт с нынешним клубом.

Нападающий мадридского Реала Лукас Васкес попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает испанское издание Diario AS.

Клуб из АПЛ намерен воспользоваться неочевидной ситуацией с продлением действующего контракта испанского футболиста с его нынешним клубом, срок которого подходит к концу в конце июня 2021 года. Как сообщает источник, речь идет о предложении в размере 15 млн евро, которое "Красные дьяволы" намерены сделать Реалу уже в ближайшее трансферное окно.

Как и практически все футбольные клубы в мире, "галактикос" испытывают финансовые трудности, спровоцированные пандемией коронавируса COVID-19, поэтому в ближайшее время намерены ускорить переговоры с Васкесом о продлении контракта, дабы не потерять возможную прибыль от продажи игрока, в случае отказа.

29-летний Лукас Васкес перешел в мадридский Реал летом 2007 года, совершив трансфер из молодежного состава галисийского клуба Урал. После этого, футболисту понадобилось около 100 матчей за Кастилью, аренда в Эспаньол, и лишь после этого он получил свой шанс в основной команде "сливочных". На счету испанского нападающего 218 матчей за клуб, в которых он забил 24 гола и отдал 47 голевых передач.

Ближайший матч мадридского Реала, в котором может принять участие Лукас Васкес, состоится в среду, 9 октября, когда действующие чемпионы Испании сразятся с менхенгладбахской Боруссией за выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.