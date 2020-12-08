Испания

Нападающий Вильярреала пропустит, как минимум, шесть поединков из-за травмы.

Испанский нападающий Вильярреала Пако Алькасер получил серьезное повреждение во время игры против Эльче (0:0), в результате чего будет отсутствовать, как минимум, до конца 2020 года. Об это сообщило издание Marca.

27-летний футболист сыграл ключевую роль во впечатляющем выступлении своей команды на старте нового сезона. Он забил девять мячей во всех соревнованиях за 12 проведенных поединков (754 минуты), но, по сообщениям источника, проблема с подколенным сухожилием теперь не позволит ему играть до Нового года.

Нападающий покинул пределы поля на 78-й минуте вышеупомянутого поединка, хотя появился в домашней игре лишь в качестве замены на второй тайм.

Таким образом, Вильярреал не сможет рассчитывать на своего голеадора в играх против Карабаха в Лиге Европы, Бетиса, Осасуны, Атлетика и Севильи в рамках Ла Лиги, а также игре Кубка Испании против Лейоа.