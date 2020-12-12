Испания

Главный тренер мадридского Реала рассказал о процессе подготовки своей команды к ответственной игре против Атлетико.

В рамках тринадцатого тура испанской Ла Лиги на поле стадиона Альфредо Ди Стефано состоится мадридское дерби между Реалом и Атлетико, перед которым главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан провел традиционную пресс-конференцию.

Реал — Атлетико. Накануне

"У команды есть положительная динамика, но наиболее важное для нас — это та игра, которую удалось показать в матче Лиги чемпионов УЕФА, — приводит слова французского специалиста официальный сайт клуба, — Нам предстоит сплотиться перед завтрашней игрой ради хорошего футбольного противостояния с серьезным соперником. Это будет особое событие, в котором каждый игрок хочет принять участие".

"Нам и нашим фанатам нужна победа от каждого следующего поединка на в любом турнире. Это и есть наша жизнь, конкурентная среда. Мы хотим защитить прошлогодний титул, поэтому будем сражаться до конца. Я уверен в каждом футболисте в моей обойме. Мы постоянно говорим о каких-то "финалах". Завтра будет только промежуточная точка. Я рассматриваю матч против Атлетико как очередную возможность показать, что мы представляем из себя как команда".

"На данный момент, Атлетико — фаворит Ла Лиги, — выразил уважение ко своему предстоящему сопернику Зидан, — Эта команда всегда была конкурентоспособной. На сегодняшний день они идут первыми, но мы настолько хорошо знаем соперника, что нас интересует только то, как мы сыграем завтра".

"Карвахаль и Вальверде восстановились, провели тренировку, и будут в обойме в предстоящей игре", — таким образом француз ответил на вопрос о травмированных ранее футболистах основного состава.

Дистанция в турнирной таблице между командами составляет шесть очков перед началом поединка, но главный тренер Реала призывает не смотреть в сторону этого показателя: "Для начала, нам нужно удачно завершить предстоящую игру. Соперник крайне сложный, поэтому нужно отдать все силы, а уже потом думать о результате".

"У каждого есть свои причуды, — ответил Зидан на вопрос о Диего Симеоне, —Я не могу быть кем-то другим, и кроме того, когда я проходил тренерские курсы, мне много раз говорили, что я должен оставаться самим собой. Таким образом, у каждого есть свои недостатки, свои качества. Симеоне — отличный тренер. Со своей стороны, я стараюсь делать свою работу, насколько могу".

Вместе с тем, комментировать игру соперников наставник Реала отказался наотрез: "Лучше, хуже… Какая разница? Это команда соперника. Мы должны найти в себе силы противостоять тому, что они нам предложат. Я считаю, что Атлетико — команда, которая очень хорошо выступала в течение долгого времени".

Последним вопросом стала текущая форма полузащитника "матрасников" Маркоса Льоренте, который ранее был отвергнут Зиданом, выступая за Реал: "Нет, он меня не удивляет. Он — игрок высокого уровня, и он показывает еще одну грань своих возможностей, которой, возможно, не было в Реале. Он играет по-другому, качественно играет. Я рад за него, но не более того".

Матч Реал — Атлетико состоится в субботу, 12 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.