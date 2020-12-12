Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка.

Реал примет Атлетико на своем поле в рамках поединка тринадцатого тура чемпионата Испании.

Реал — Атлетико

Суббота, 12 декабря, 22:00. Стадион Альфредо Ди Стефано, Мадрид. Главный арбитр встречи — Антонио Матео Лаос.

Реал после одиннадцати сыгранных матчей находится на четвертой строчке турнирной таблицы с двадцатью набранными баллами. В прошлом матче Ла Лиги "сливочные" гостили у Севильи и добились трудной победы с минимальным счетом, которая имела очень важное значение с точки зрения борьбы за лидирующие позиции во внутреннем первенстве.

Среди недели команду Зинедина Зидана ждал решающий поединок против Боруссии М в Лиге чемпионов, который завершился со счетом 2:0, что позволило команде выйти в плей-офф, а французу, возможно, сохранить работу. Реал, кажется, вернулся на победную тропу и вполне может рассчитывать на три балла в отчетном матче.

Атлетико после десяти сыгранных поединков возглавляет турнирную таблицу с двадцатью шестью баллами в активе. "Матрасники" в прошлом туре принимали на своем поле и с комфортным счетом обыграли Вальядолид. В Лиге чемпионов у подопечных Диего Симеоне все получалось не лучшим образом, но победа над Зальцбургом позволила им выйти в плей-офф.

Атлетико уже 26 поединков кряду не уступает в чемпионате Испании и вряд ли захочет прервать удачную серию в противостоянии с принципиальным соперником. Статистика личных встреч в последних пяти матчах говорит в пользу Реала: две победы, два ничейных результата и поражение. Полтора года назад "сливочные" проигрывали со счетом 3:7.

Зинедин Зидан не сможет рассчитывать на Эдена Азара, Луку Йовича и Федерико Вальверде, тогда как Симеоне придется обходиться без Диего Косты и Хосе Хименеса.

Не сыграют: Вальверде, Азар, Йович — Коста, Хименес

Интересные факты:

Атлетико не проиграл в последних 26 матчах Ла Лиги.



Атлетико не пропустил в 8 из последних 9 матчей Ла Лиги.



Реал Мадрид не пропустил в последних 3 матчах против Атлетико во всех соревнованиях.



Было забито меньше 2,5 голов в 5 из последних 6 выездных матчей Атлетико в Ла Лиге.



Реал Мадрид забил меньше 2,5 голов в последних 3 матчах против Атлетико во всех соревнованиях.