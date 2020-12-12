Испания

Команды сыграли в результативную ничью.

Завершился поединок 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором Валенсия встретилась на своем поле с Атлетиком из Бильбао.

По итогам двух таймов, команды отправили в ворота друг друга по два мяча, а финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 2:2.

Валенсия — Атлетик 2:2

Голы: Солер, 26 (пен), Вальехо, 83 — Вильялибре, 55, Рауль Гарсия, 79 (пен).

Валенсия: Доменек, Диакаби, Лато, Паулиста, Васс (Тьерри Корреа, 71), Муса (Черышев, 60), Рачич, Гедеш (Хасон, 71), Солер, Вальехо, Макси Гомес.

Атлетик: Симон, Мартинес, Йерай Альварес, Капа (Де Маркос, 67), Берчиче, Весга (Унаи Лопес, 46), Дани Гарсия, Муньяин (Нуньес, 84), Беренгер, Вильялибре (Рауль Гарсия, 77), Уильямс.

Предупреждения: Макси Гомес, Хасон — Весга, Дани Гарсия, Унаи Лопес, Йерай Альварес, Беренгер, Рауль Гарсия.