Испания

Реал разобрался с Атлетико в мадридском дерби

В воротах команды Диего Симеоне побывало два безответных мяча — ровно столько же "матрасники" пропустили в десяти метах до этого (2:0).

Реал — Атлетико, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Реал — Атлетико 2:0

Голы: Каземиро, 15, Облак, 63 (авт.)



Реал: Куртуа — Карвахаль (Родриго, 79), Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 88), Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Винисиус (Асенсио, 79).



Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе (Лоди, 46), Эрмосо — Льоренте, Эррера (Корреа, 46), Коке, Феррейра Карраско (Лемар, 46) — Суарес (Кондогбия, 72), Фелиш (Сауль, 59).



Предупреждения: Каземиро — Лемар, Корреа, Савич.