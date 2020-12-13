Испания

Гости сумели удержать победу.

В поединке 13-го тура чемпионата Испании Эльче дома уступил Гранаде (0:1).

Единственный гол в противостоянии забил форвард гостей Суарес Харрис. На 42-й минуте колумбиец на ближней штанге замкнул отличный пас от Дарвина Мачиса.

После этого матча Гранада имеет в активе 18 пунктов и седьмое место в таблице. Эльче на 13-й позиции с 14-ю очками.

Эльче — Гранада 0:1

Гол: Суарес Харрис, 42

Эльче: Бадия — Барраган, Хосема (Санчес Миньо, 46), Верду, Диего Гонсалес — Марконе, Фидель, Моренте, Хосан (Ригони, 73), Милья (Гути, 46) — Бойе.

Гранада: Руй Силва — Нева, Фулькье, Дуарте, Перес — Милья, Эррера, Гоналон (Этеки, 89), Мачис (Кини, 89), Сольдадо (Молина, 81) — Суарес (Пуэртас, 75).

Предупреждения: Хосема, Санчес Миньо, Диего Гонсалес, Гоналон, Барраган.