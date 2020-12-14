Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Барселона — Леванте, Getty Images
14 декабря 2020, 08:22
В поединке 13-го тура испанской Ла Лиги Барселона принимала на своем поле Леванте.
Победителя данного противостояния определил единственный гол, автором которого стал Лионель Месси на 76-й минуте.
Смотрите видео голов и обзор матча Барселона — Леванте:
Барселона — Леванте 1:0
Гол: Месси, 76
Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс (Педри, 58) — Месси, Гризманн (Умтити, 89), Коутиньо (Тринкан, 70) — Брайтвейт.
Леванте: Айтор — Коке (Мирамон, 67), Везу, Постиго, Клерк — Де Фрутос (Сон, 82), Вукчевич (Радоя, 68), Мальса, Мелеро (Леон, 82) — Рохер (Моралес, 68), Гомес.
Предупреждения: Де Йонг, Брайтвейт — Вукчевич