Испания

Валлиец намерен получить второй шанс в составе "галактикос".

Согласно сообщению испанского ежедневного издания Diario AS, валлийский нападающий мадридского Реала, который на данный момент выступает на правах аренды в лондонском Тоттенхэме, Гарет Бэйл намерен вернуться в свой клуб в конце сезона-2020/21, после чего провести последний год контракта в стане "сливочных".

Футболист вернулся в лондонский клуб в результате конфликта с главным тренером Реала Зинедином Зиданом, однако последние разговоры о возможной смене персоналии во главе "галактикос" породили слухи о возможном возвращении Бэйла в Испанию.

Впрочем, ничего не будет мешать такому сценарию и в случае, если Зидан останется на посту наставника Реала, ведь запросы по зарплате игрока основного состава сборной Уэльса может потянуть далеко не каждый клуб. В частности, Тоттенхэм согласен оставить себя Бэйла только в том случае, если Реал продолжит покрывать не менее 50% его месячного оклада.

В нынешнем сезоне Гарет успел провести за Тоттенхэм уже шесть матчей в рамках Лиги Европы УЕФА (393 минуты), в которых отметился одним забитым мячом, а также 3 поединка в английской Премьер-лиге (116 минут), где оформил аналогичное количество голов.

Следующая игра, в которой может принять участие валлиец — центральный матч 13-го тура, который Тоттенхэм проведет в гостях у Ливерпуля.