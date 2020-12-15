Испания

Уругвайский полузащитник не смог закрепиться в составе мадридского Атлетико.

Как сообщает испанское издание Marca, полузащитник лондонского Арсенала, который в данный момент сезона выступает на правах арендного соглашения в мадридском Атлетико, Лукас Торрейра намерен в ближайшее трансферное окно найти себе новое место работы.

Уругваец пришел в команду Диего Симеоне в начале октября 2020 года, однако не смог закрепиться в основном составе, сыграв в пяти поединках в испанской Ла Лиге (181 минута, 1 гол) и в четырех матчах Лиги чемпионов УЕФА (32 минуты).

Среди возможных вариантов продолжения карьеры для Торрейры выделяют вариант с возвращением в стан "канониров", где Микель Артета находится в неоднозначной ситуации относительно будущего в команде для Гранита Джаки и Мохаммеда Эльнени, а также переход в один из итальянских клубов.

Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро, а изначальный срок арендного соглашения между Атлетико и Арсеналом подходит к концу 30 июня 2021 года.

Следующий матч, в котором может принять участие Торрейра — домашняя игра мадридского Атлетико в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги против Эльче.