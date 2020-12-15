Испания

Стали известны стартовые составы команд на перенесенный матч 19 тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Атлетиком.

Основной опорный полузащитник мадридского Реала Каземиро пропускает матч против Атлетика из-за перебора желтых карточек. Его место на поле займет недавно вернувшийся после травмы Федерико Вальверде. Помимо этого, Зинедин Зидан обошелся без изменений в стартовом составе своей команды.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Вальверде, Кроос — Васкес, Бензема, Винисиус

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Начо, Асенсио, Марсело, Одриосола, Иско, Родриго

Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Венседор — Де Маркос, Р. Гарсия, Беренгер — Вильямс

Запасные: Эскьета, Морсильо, Нуньес, Весга, Лопес, Муниаин, Кордоба, Лекуэ, Сансет, Кодро, Вильялибре, Баленсиага

Матч Реал — Атлетик начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.