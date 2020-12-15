Хорхе Месси не вел переговоры с парижанами.
Лионель Месси с отцом, Marca
15 декабря 2020, 22:25
Отец нападающего каталонской Барселоны Лионеля Месси Хорхе отреагировал на слухи о возможных его переговорах с французским ПСЖ.
"Это фейк. Я нахожусь в Аргентине с сентября", — написал Хорхе в своем Instagram-аккаунте.
Отметим, что в СМИ уже появилась информация о том, что Месси не связывался с другими клубами по поводу своего трансфера.
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