Испания

Хорхе Месси не вел переговоры с парижанами.

Отец нападающего каталонской Барселоны Лионеля Месси Хорхе отреагировал на слухи о возможных его переговорах с французским ПСЖ.

"Это фейк. Я нахожусь в Аргентине с сентября", — написал Хорхе в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что в СМИ уже появилась информация о том, что Месси не связывался с другими клубами по поводу своего трансфера.

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