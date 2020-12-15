Испания

Будущее аргентинца на Камп Ноу остается неизвестным.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси и его менеджеры пока не вели никаких переговоров с другими клубами. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, футболист пока не намерен контактировать с клубами, чтобы не отвлекаться от игры за Барселону. Он намерен демонстрировать свой лучший футбол.

Ситуация с продолжением карьеры 33-летнего форварда прояснится, когда он сам выйдет с заявлением по этому поводу.

Нынешний контракт Лионеля Месси с каталонским грандом рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне на счету футболиста пять голов в 11 играх за Барселону в Ла Лиге.

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