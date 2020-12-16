Испания

Тренер отдал должное своему форварду.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что считает нападающего команды Карима Бензема лучшим французским форвардом в истории.

"Для меня да, он лучший. Он показывает это, и он уже давно играет в Реал. У него более 500 игр и он забил множество голов. В конце концов, его послужной список говорит сам за себя. Для меня он лучший. Это ясно.

Теперь он более опытный игрок. Он не чистый номер 9, как это было при Роналду. Он думает не только о голах, и поэтому я его ценю", — цитирует Зидана Marca.

Ранее сам Бензема прокомментировал свой дубль в ворота Атлетика из Бильбао в последнем матче Примеры.