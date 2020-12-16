Испания

Хорватский футболист поделился мнением относительно текущего положения дел в команде.

Во время принятия участия в мероприятии под эгидой компании LiveScore, хорватский полузащитник испанской Севильи Иван Ракитич дал небольшое интервью относительно его эмоции на фоне возвращения в команду и последующего избрания капитаном андалузского клуба.

"Возвращение в Севилью для меня было очень эмоциональным. Мне тяжело выразить свои чувства по этому поводу, — говорит экс-игрок каталонской Барселоны, — За шесть лет моего отсутствия клуб, конечно же, сделал важные шаги вперед в своем развитии. Шесть побед в Лиге Европы за последние 14 лет — вау! Фантастика! Надеюсь, в ближайшем будущем мы сможем продвинуться к более высоким наградам".

"Этот сезон будет из-за коронавируса COVID-19 покажется нам очень длинным, и многое возможно по ходу его развития. В каждой игре мы вынуждены заходить за горизонты собственных возможностей из-за усталости", — высказался Ракитич о плотном графике.

По поводу конкуренции его команды в борьбе за титул чемпионов Ла Лиги в этом году у футболиста достаточно оптимистичный взгляд: " Мы в игре. Все 20 команд в лиге сражаются до последней секунды, и мы знаем, что должны быть готовы на случай, если появится такая возможность забраться на вершину".

"Быть ​​первым не испанским игроком, ставшим капитаном Севильи, после Марадоны — невероятное достижение для меня. Я действительно горжусь тем, что являюсь капитаном клуба, и чувствую, что мне доверяют все. Даже простые жители Севильи. Приятно быть частью истории клуба", — подытожил футболист.

В ближайшую субботу, 19 декабря, андалузская Севилья будет на своем поле принимать мадридский Реал.