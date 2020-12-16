Испания

Французский вингер переоценивает свои возможности и недооценивает значимость несерьезных повреждений.

Медицинский штаб Барселоны пришел в выходу, что нападающий Усман Дембеле не учится на собственных ошибках. Произошло это после очередной травмы, которую футболист получил в поединке 12-го тура испанской Ла Лиги против Кадиса.

Как сообщает AS, выйдя на замену в начале второго тайма, 23-летний француз через несколько минут почувствовал небольшой дискомфорт в задней части правого бедра. На вопрос, сможет ли он продолжить игру, Усман ответил утвердительно, при этом никак не смог повлиять на ход встречи.

На следующий день Дембеле прошел медицинское обследование, которое выявило у него небольшое мышечное повреждение. Тесты показали, что француз не сможет выходить на поле в течение двух или трех недель.

Физиотерапевты и медики Барселоны считают, что Дембеле совершил очередную ошибку, когда принял решение доиграть матч с Кадисом до конца. Отмечается, что это уже не первый подобный случай, когда Усман не может объективно оценить свое физическое состояние, вследствие чего выбывает еще на более длительный срок.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!