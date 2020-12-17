Испания

Менеджер оптимистично настроен на перспективы команды.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказал свое мнение о победе своей команды в матче Примеры против Реал Сосьедада (2:1).

"С таким настроем и такой интенсивностью мы будем там, где должны быть. Это была, безусловно, лучшая первая половина матча. Мы хорошо владели мячом и хорошо прессинговали.

Второй тайм Сосьедад провел отлично. Это была напряженная встреча на высоком уровне. Вы не можете контролировать матч в течение 90 минут. Мы заслужили победу своим отношением", — цитирует Кумана Goal.

Ранее нидерландский специалист высказал свое мнение о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.