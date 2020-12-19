Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона примет Валенсию на своем поле в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Испании.

Барселона — Валенсия

Суббота, 19 декабря, 17:15. Стадион Камп Ноу, Барселона. Главный арбитр встречи — Алехандро Эрнандес.

Барселона после двенадцати сыгранных матчей идет на пятой строчке турнирной таблицы с двадцатью баллами в активе и жаждет еще ближе подойти к лидирующему эшелону команд. В прошлом туре "сине-гранатовые" выиграли важнейший поединок против Реал Сосьедада, сумев перевернуть ход игры после пропущенного гола.

Команда Рональда Кумана правильно отреагировала на поражение от Ювентуса, но все равно нельзя сказать, что каталонцам хватает легкости и уверенности. По-прежнему никуда не делись кадровые проблемы в оборонительной линии, где тренер в центре может рассчитывать лишь на Ленгле, Араухо и Мингесу.

Трудности Валенсии куда более глобальные. "Летучие мыши" потеряли множество системообразующих футболистов минувшим летом. По итогам тринадцати сыгранных матчей левантийцы идут на двенадцатой позиции с четырнадцатью очками. Команда долго не знала вкуса побед, но среди недели в экстра-тайме дожала Террассу в Кубке Испании.

Традиционно поединки между Барселоной и Валенсией проходят при большом количестве забитых голов, но видится, что подобного в этот раз не будет. "Сине-гранатовые" сыграют аккуратно и не дадут разгуляться атаке соперника. Довольно сложно поверить, что "летучие мыши" смогут оказать достойное сопротивление.

Не сыграют: Фати, Роберто, Пике — Гамейро, Силессен, Лато

Интересные факты:

Барселона не проигрывает в 36 из последних 38 домашних матчей Ла Лиги.



Барселона забила более 2,5 голов в 7 из 8 последних домашних матчей против Валенсии во всех турнирах.



Валенсия не выигрывает в 16 из последних 17 выездных матчей Ла Лиги.



Валенсия забила не менее 2 голов в последних 4 матчах против Барселоны во всех соревнованиях.