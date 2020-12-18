Испания

Football.ua ознакомит вас с предвыборной кампанией кандидата в президенты "сине-гранатовых".

Жоан Лапорта — человек, с которым Барселона добивалась больших успехов в период с 2003 по 2010 год. В 2020 он снова баллотируется на выборы президента "сине-гранатовых" и рассказывает про видение клуба, пострадавшего от кризиса.

Жоану Лапорте 58 лет. Прошло 17 лет с того момента, как он стал президентом клуба, десять лет с момента его ухода и пять лет с тех пор, как он в последний раз баллотировался на этот пост, но проиграл. Первое, что он сказал в своей кампании 2020: "Ситуация сложная. Пока не место для громких заявлений и каких-либо обещаний". Но все же в его глазах светится намек на шалость и энтузиазм.

Он проводит свое время в маленькой комнате над штаб-квартирой его кампании. Он — владелец пивного завода Moritz в Мадриде. Гигантский баннер с его лицом покрывает фасад 15-этажного здания на углу улицы Сантьяго Бернабеу, прямо возле стадиона их величайших соперников и места величайшей победы над Реалом в 2009 году (6:2). Все, что ему не хватает — это подмигивающий смайлик. Вот и все, никаких громких заявлений.

В Каталонии любят Лапорту за его дерзость. Для других кандидатов на пост президента Барселоны он — достойный соперник. Однако Виктор Фонт, который также претендует на кресло президента, заявил, что баннеры по всему городу не помогут Жоану в работе: "В этих вещах он мастер, но баннеры не помогут вам выиграть Лигу чемпионов, построить стадион или погасить долги". И все же, реакция на эти баннеры — мощнейшая.

Барселона переживает кризис . Кто бы ни победил на этих выборах — а восемь человек пытаются собрать достаточно подписей, чтобы баллотироваться, но Лапорта и Фонт являются фаворитами — унаследуют игроков, тренеров и бардак. Долг клуба — 488 миллионов евро. Есть стадион, который нужно построить, кредит от Goldman Sachs (прим. один из крупнейших в мире инвестиционных банков) должен быть возвращен. С отсрочкой выплаты заработной платы, новая проблема будет передана новому президенту. В общем, у команды большие неприятности.

Что касается самого Лапорты, то видно, что человек может принести пользу клубу. Да, трудно представить ту активность, которой Лапорта славился в 2003 году, а еще труднее представить, что все еще возможно вернуть ту эпоху Барселоны, которая была в то время. Нет ни Йохана Кройфа, который бы руководил командой, ни Пепа Гвардиолы. Да и Месси может уйти. Короче, он сумасшедший? Зачем возвращаться?

"Да, я сумасшедший. Это самый большой вызов в моей жизни: я знаю, принимаю, и я готов руководить, сражаться. Барселона — дорогой клуб для меня. Я хожу на их игры с пяти лет, мои папа и дедушка сделали меня членом клуба в 10 лет, и ценности всегда присутствовали в моей жизни — не только футбол, но и все остальное, что Барса представляет, сейчас важнее, чем когда-либо. Мы хотим, чтобы люди снова полюбили Барселону. Судьба, кажется, хочет, чтобы я участвовал в самых трудных моментах в жизни клуба. Поймите, это и моя судьба тоже. Я не чувствую обязательств, только мотивацию. Я все еще думаю, что у меня есть энергия", — признается специалист.

Жоан уверяет, что Месси не думает об уходе из Барселоны, но спешит расстроить фанатов — Гвардиолы больше не будет в клубе. "Месси пока еще в команде. Да, через две недели он сможет вести переговоры с клубами, но я не верю в то, что он уйдет. Он точно рассмотрит предложение от нового президента. Если это буду я, то договорюсь. Он верит мне и знает, что я никогда не вру. Прошлый президент заставлял его заниматься всеми проблемами клуба, их отношения были натянутыми. Уверяю, что если стану президентом, договорюсь с ним. Когда лучшему игроку мира приходится смотреть, как другие клубы выигрывают кубок Лиги чемпионов, то это очень неприятно".

"С Пепом Гвардиолой я общаюсь. Пытался ли я переубедить его вернуться? Нет. Он мой друг и лучший тренер в мире, но в Сити у него все отлично".

Лапорта твердо убежден, что покинув Барселону он и его команда оставили лучшее наследие, которое могли оставить в 2010 году: конкурентоспособную команду, которой еще предстоит пройти долгий путь, здоровую экономику и отсутствие спонсорской поддержки за счет самоокупаемости. Но в клубе все постоянно оглядывались назад, движимые злобой, и разрушали спортивный проект, не успев вовремя его возобновить.

Январь, через семь дней после закрытия трансферного окна, разгар пандемии - не идеальное время для выборов. Кандидаты не знают, что делать дальше: есть контракты, которые нужно изучить, возможности, которые также необходимо изучить, возможно, поджидают некоторые неприятные сюрпризы.

По мнению Лапорты, не стоит сразу менять главного тренера. Он не уверен в приглашении Хави на этот пост и считает, что Куман еще не показал себя в полной мере. "Со своим человеком я не приду", — говорит Лапорта, уточняя, что не приведет нового коуча.

"Мне еще есть что сказать, я не закончил", — с озорством признается Жоан, — "Я пережил подобный момент раньше. Задача аналогична той, с которой мы столкнулись в 2003 году, хотя и не в таком масштабе. Тогда это было 123 миллиона евро дохода, 192 миллиона евро расходов и плохая структуризация команды. Возможно, тогда обновить команду было проще, чем сейчас, потому что, чтобы сократить расходы в этом сезоне, мы решили проблему с контрактами игроков в будущем. Мы должны увидеть точные цифры, но я не хочу быть паникером или выступать жертвой. Все это нужно проанализировать, нам нужно искать решения".

Лапорта не намерен устраивать массовую распродажу футболистов, но признается, что снижение затрат помогут реконструировать долги. "Выгодно покупать и выгодно продавать", — один из лозунгов специалиста.

Один из ключевых вопросов — развитие молодых игроков. Лапорте очень нравится игра Ансу Фати: "У него огромный потенциал для роста, и я бы хотел, чтобы он был в Барселоне. Идея в том, чтобы великие игроки остались". Дальше — академия Ла Масии. "Мы представим проект с новой методологией, чтобы сделать Ла Масию центральным поставщиком новых игроков", — говорит он.

Кстати о VAR. Лапорта — противник данного нововведения. "VAR избавляет болельщика от искренних эмоций. Они больше не празднуют голы так, как это было раньше", — суммирует Жоан.

Источник - The Guardian.