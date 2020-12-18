Испания

Барселоне предстоит второй поединок в Ла Лиге за четыре дня.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман раскритиковал расписание команды в этом сезоне.

"Я все еще считаю, что у нас сумасшедший график. И если мы победим в полуфинале Суперкубка, то должны будем провести еще один матч. Очень много игр на выезде.

Мы убиваем игроков. Мне нравится двигаться от матча к матчу, но мы должны думать о перелетах, мы поздно возвращаемся с игр... Нужно обсуждать этот вопрос и думать, как разобраться со столь напряженным сезоном", – приводит слова Кумана Marca.

"Сине-гранатовые" сыграют с Валенсией на Камп Ноу завтра, 19 декабря. Начало поединка – в 17.15 по киевскому времени.