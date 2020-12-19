Испания

Испанец считает, что каталонский клуб не сможет конкурировать с парижанами в финансовом плане.

Кандидат в президенты Барселоны Агусти Бенедито высказался о потенциальной смене клуба форвардом "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

"Мы все хотели бы, чтобы Месси остался в Барселоне. Он лучший игрок в мире. Я слышал о желании Лео покинуть Барселону, и такое желание возникло не потому, что он встал не с той ноги.

Если он не изменит позицию, то с финансовой точки зрения мы не сможем тягаться с какой-либо другой командой в Европе, которая хочет Месси.

Когда я услышал, что Неймар хочет снова играть с Месси, я сказал: "Черт возьми, берегись этих парней". ПСЖ принадлежит Катару, а они организаторы чемпионата мира, у них есть диктатура с собственным клубом... Если бы ПСЖ хотел его, мы бы не смогли конкурировать в финансовом плане.

Надеюсь, настанет день, когда Месси скажет, что после 20 лет в Барселоне он хочет остаться", – приводит слова Бенедито Marca.

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