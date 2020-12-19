Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура испанской Примеры, в котором сыграют каталонская Барселона и Валенсия.

В четырнадцатом туре испанской Ла Лиги каталонской Барселоне будет противостоять Валенсия, которая несколько туров назад на своем поле уверенно обыграла мадридский Реал (4:1).

Рональд Куман в предстоящем поединке решил оставить на скамейке запасных Фрэнки де Йонка, в то время как игровое время получил Филиппе Коутиньо.

От Хавьера Грасии также последовала определенная ротация: с первый минут игру в нападении начнет Гонсалу Гедеш, на левом фланге полузащиты сыграет Денис Черышев, а левый фланг обороны "летучих мышей" займет Гайя.

Барселона: тер Штеген — Дест, Араухо, Мингеса, Альба — Коутиньо, Бускетс, Педри — Месси, Брайтвейт, Гризманн.

Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Пьянич, Пуч, Тринкан, Матеус, Умтити, Фирпо, Ленгле, де Йонг, де ла Фуэнте.



Валенсия: Доменек — Васс, Паулиста, Диакаби, Гайя — Муса, Солер, Рачич, Черышев — Гедеш, Гомес.

Запасные: Риверо, Унаи, Тьерри, Мангала, Собрино, Ли Кан Ин, Бланко, Вальехо, Хасон, Эскьердо, Коба, Молина.