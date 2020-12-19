Испания

Каталонцы обменялись голами с соперниками в каждом из таймов (2:2).

Две кряду победы от каталонской Барселоны на внутренней арене могли заставить поверить в то, что результат игры против Кадиса (поражение 1:2) был лишь чистой случайностью на пути становления коллектива Рональда Кумана. Однако чувство тревоги не покидало фанатов "блаугранас" перед домашней игрой игрой их команды в рамках четырнадцатого тура испанской Ла Лиги против Валенсии. От "летучих мышей" вполне можно было ожидать подвоха, на что в недавнем прошлом явно поспешил закрыть глаза мадридский Реал, в результате чего болезненно обжегся на Месталье (1:4).

Однако коллектив Хавьера Грасии и гостевые поединки на старте нового сезона — это история о неразделенной любви. Лишь раз Валенсия познала успех в подобных противостояниях, но, с учетом текущей формы Реала Сосьедад, можно сказать, что в четвертом туре глубоко кризисная команда сняла первый скальп с серьезного соперника. А поскольку времена, когда Барселона имела непоколебимые позиции на внутренней арене, уже остались позади, то и положение "блаугранас" перед игрой против команды с "генератором случайных результатов" было достаточно шатким. Пусть и играли каталонцы дома, где в Ла Лиге в очном противостоянии не проигрывали с 2016 года.

Каталонцы начали поединок в удобном для них медленном контроле мяча на чужой половине, и уже к середине первого тайма не стеснялись заходить всем составом полевых футболистов через центральную линию. Соперники позволяли это делать, не создавая особой видимости игры на контратаках. Валенсия в таком ритме сумела продержаться достаточно долго, чего хватило для того, чтобы силы начали покидать рассчитывавших на быстрый успех "блаугранас".

И тут, сказалась игра Барселоны внутри собственной штрафной при стандартах. Подача Солера с углового на правом фланге на ближнюю штангу была совершенно неопасной, если бы образовавшийся свободный квадрат 4х4, в метрах, собой не заполнил бы Мусса Диакаби, нанеся точный удар головой в завершении. Пришлось хозяевам думать на создаваемыми угрозами, ведь на их счету подобных действий не наблюдалось, а соперники, незадолго до забитого мяча, показали удар от Солера в правую девятку со средней дистанции, который и привел к роковому угловому.

Барселона вновь перешла в позиционное наступление, но что-то выжать из своих атак сумела только перед уходом на перерыв. Рывок Месси в контратаку завершился передачей на ход Гризманну в правый фланг штрафной, после чего Антуану заплел ноги Гайя. Капитана Валенсии главный арбитр тут же решил удалять, однако VAR вмешался, в результате чего карточка поменяла свой цвет на желтый, но пенальти все равно осталось в силе.

Вот только Месси с него не смог переиграть голкипера Доменека, пробив в левый угол. На подборе в левом фланге чужой штрафной удачно оказался Альба, поэтому Лео с его подачи на дальнюю штангу получил очередной шанс забить, и уже был точен.

Второй тайм — полное преимущество от Барселоны, которое уже в самом начале было материализовано в симпатичный гол боковыми ножницами из центра штрафной от Араухо, однако партнер Рональда по обороне, Оскар Мингеса, уже через несколько минут проспал рывок Гомеса при простреле с левого фланга от Гайя, поэтому на табло вновь воцарилось равенство по счету.

Оно же и продержалось до конца поединка, несмотря на многочисленные старания Барселоны, которая выглядела не так уж и плохо, однако не дожала соперников во время своих атак. Валенсия пыталась вырваться только поначалу, но со временем просто осела на своей половине. От "летучих мышей" большего и не требовалось. Вот что значит — гроза фаворитов!

В следующем туре каталонская Барселона проведет гостевой поединок против Вальядолида, а Валенсия на своем поле сразится против андалузской Севильи.Барселона — Валенсия 2:2Месси, 45+4, Араухо, 52 — Диакаби, 30, Гомес, 69.На 45+4-й минуте Лионель Месси (Барселона) не забил пенальти (вратарь).тер Штеген — Дест, Араухо, Мингеса, Альба — Коутиньо, Бускетс (де Йонг, 46), Педри (Пьянич, 86) — Месси, Брайтвейт, Гризманн (Тринкан, 73).Доменек — Васс, Паулиста, Диакаби, Гайя — Муса (Бланко, 42), Солер, Рачич, Черышев — Гедеш (Вальехо, 87), Гомес.Предупреждения: Гризманн, Мингеса, Альба, Ленгле — Гайя, Бланко