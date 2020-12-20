Испания

Президент "сливочных" высоко отозвался о главном тренере мадридского клуба.

Президент Реала Флорентино Перес поделился мнением о главном тренере клуба Зинедине Зидане, а также рассказал о влиянии пандемии коронавируса на ситуацию в клубе.

"Проводить матчи без зрителей – это самое сложное. Их отсутствие привело к существенному падению доходов. Наш стиль управления основан на четкости, так что нам пришлось сократить расходы, чтобы продолжать смотреть в будущее.

Зидан – это символ Реала. И как игрок, и как тренер. Мы продолжаем доверять этой команде, в составе которой есть столь важные игроки, как ее капитан Рамос", – цитирует Переса Marca.

Ранее президент Реала намекнул на возможный уход капитана команды Серхио Рамоса.