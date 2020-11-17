Испания

Флорентино Перес активно принимает участие в переговорах о продлении контракта с игроком, но при этом придерживается политики клуба относительно "ветеранов".

Переговоры по продлению контракта с мадридским Реалом для центрального защитника команды Серхио Рамоса продолжаются. Представители футболиста пытаются достичь соглашения с руководством о продолжении сотрудничества испанца с "галактикос" ввиду скорого окончания текущего контракта.

Сообщается, что 34-летний футболист желает получить двухлетнее соглашение, которое позволит ему уйти из клуба в 2023 году.

Однако "сливочные" настаивают исключительно на 12-месячной длительности нового контракта, соблюдая тем самым принципы своей политики в отношении футболистов старше 30 лет.

В связи с напряженной ситуацией в переговорах, в игру начали вступать другие клубы, желающие подписать именитого игрока. В частности, французский ПСЖ предложил Рамосу трехлетнее соглашение со значительными финансовыми возможностями. В тоже самое время Ювентус, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити выразили заинтересованность в переговорах с футболистом.

В своем интервью El Chiringuito TV президент мадридского Реала Флорентино Перес сообщил, что не будет блокировать возможный трансфер Серхио Рамоса в другой клуб, если по игроку поступит удовлетворяющее его клуб предложение.

🚨🚨 FLORENTINO, a RAMOS: "Si te llega una buena oferta, ENTENDERÉ QUE TE VAYAS"🚨🚨



💣La EXCLUSIVA MUNDIAL de @jpedrerol en #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/TAsMzaKZRU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 16, 2020

Несмотря на это заявление, как утверждает источник, руководитель "сливочных" может пойти на уступки именитому футболисту, и согласиться на двухлетний контракт, однако финансовая часть нового соглашения не будет соответствовать предложенной парижанами сумме в размере 18 млн евро в год.

В ближайшее время Серхио Рамос может принять участие в поединке своей национальной сборной против Германии, однако футболист решил перед данной игрой, впервые за долгое время, пропустить пресс-конференцию. Матч Испания — Германия состоится во вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.