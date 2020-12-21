Наставник рассказал о работе с аргентинцем.
Рональд Куман, getty images
21 декабря 2020, 20:17
Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказал свое мнение о текущей форме нападающего команды Лионеля Месси.
"Мне не нужно смотреть интервью с Месси, чтобы знать, насколько он голоден и мотивирован. Я вижу его с товарищами по команде каждый день. Трудно любому игроку, который выиграл столько же, как он, не выигрывать каждый матч.
Но команда очень сплоченная, хотя и недовольна результатами. Лео интегрирован в состав команды и помогает нам улучшать ситуацию", — цитирует Кумана Goal.
Ранее нидерландский специалист заявил, что Барселона все еще не вышла из борьбы за титул.