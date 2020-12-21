Испания

Наставник рассказал о работе с аргентинцем.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказал свое мнение о текущей форме нападающего команды Лионеля Месси.

"Мне не нужно смотреть интервью с Месси, чтобы знать, насколько он голоден и мотивирован. Я вижу его с товарищами по команде каждый день. Трудно любому игроку, который выиграл столько же, как он, не выигрывать каждый матч.

Но команда очень сплоченная, хотя и недовольна результатами. Лео интегрирован в состав команды и помогает нам улучшать ситуацию", — цитирует Кумана Goal.

Ранее нидерландский специалист заявил, что Барселона все еще не вышла из борьбы за титул.