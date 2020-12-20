Испания 20 декабря 2020, 15:03 Куман: Мы еще не попрощались с титулом Ла Лиги Наставник "сине-гранатовых" не исключает победу Барселоны в испанском чемпионате. Рональд Куман, Getty Images 20 декабря 2020, 15:03 Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мыслями о борьбе в чемпионате Испании после ничьей с Валенсией (2:2) в 14-м туре Ла Лиги. "Мы еще не попрощались с титулом Ла Лиги. Впереди много очков. Это очень сложный сезон. Через два месяца все может быть по-другому. Мы должны бороться, чтобы вернуть очки", – цитирует Кумана Marca. Ранее наставник Барселоны высказывался о слишком сложном расписании матчей. Люди Рональд Куман Команды Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте