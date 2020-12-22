Испания

Аргентинец рассказал о своих целях.

Нападающий Барселоны Лионель Месси заявил, что не нацелен выиграть гонку бомбардиров чемпионата, а хочет выиграть сам турнир.

"Я бы предпочел выиграть Ла Лигу, чем получить Пичичи за лучшего бомбардира, мы боремся за это.

Мы медленно растем. Мы изо всех сил пытались продвинуться в лиге, и мы не заслуживали того, чтобы терять все эти очки, мы могли бы выиграть несколько из тех игр, например, против Алавеса, Хетафе или Реала

Мы создали много моментов, которые бы изменили ситуацию, но мы должны выдать серию хороших игр, чтобы снова оказаться на вершине", — сказал Месси Marca.

Ранее аргентинский футболист заявил, что летний скандал повлиял на его форму на старте сезона.