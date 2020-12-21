Испания

Форвард каталонской Барселоны рассказал о тяжелом переговорном процессе с клубом в летнее межсезонье.

В интервью изданию La Sexta аргентинский нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси рассказал событиях и личных эмоциях, сопутствовавших непростому периоду его непростых отношений с клубом летом 2020-го года.

Французский ПСЖ, миланский Интер и английский Манчестер Сити тогда назывались главными претендентами на игрока, но аргентинец принял решение остаться в команде, с оглядкой на жесткую позицию тогдашнего руководителя клуба. В ближайшее трансферное окно слухи о возможном переходе могут только усилиться, ведь "блаугранас" под руководством Рональда Кумана все еще не могут окончательно обрести себя.

"Правда состоит только в том, что на сегодняшний день у меня все в порядке. Прошлым летом ситуация обстояла намного хуже. Это было вызвано более ранними событиями. Затем, был отправлен это факс в адрес клуба, и все закрутилось… Это серьезно ударило по моей форме в начале сезона.

Повторюсь, сегодня я в порядке и готов серьезно вести борьбу за новые трофеи. Клуб переживает трудные времена на организационном уровне и во всем, что окружает Барселону, но я с нетерпением жду момента, когда ситуация наладится".

Следующий матч каталонской Барселоны состоится во вторник, 22 декабря, в 23:00 по киевскому времени начнется гостевой поединок команды Рональда Кумана против Вальядолида.