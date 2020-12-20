Испания

Массимо Каррера подал в отставку.

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера подал в отставку. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Специалист принял решение покинуть команду после ничьи в матче против Волоса (2:2).

На данный момент АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции с 24 очками в активе.

Каррера возглавил клуб в декабре 2019 года. За это время команда под его руководством провела 50 матчей, 27 из которых выиграла, 12 сыграла вничью и в 11 играх уступила.

Напомним, в текущем розыгрыше группового этапа Лиги Европы АЕК играл в одной группе с луганской Зарей. В итоге греческий клуб занял последнее место и выбыл из турнира.

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