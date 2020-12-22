"Матрасники" добыли уверенную победу.
Реал Сосьедад - Атлетико, Getty Images
22 декабря 2020, 22:39
В поединке 15-го раунда испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в Сан-Себастьяне обыграл Реал Сосьедад (0:2).
На 49-й минуте забил Эрмосо. Марио сумел выпрыгнуть выше всех и головой замкнул передачу со штрафного удара.
Счет 0:2 стал уже через 25 минут. Маркос Льоренте сильно пробил издали и мяч залетел в правый угол ворот Ремиро.
"Матрасники" с 29 очками возглавляют таблицу Ла Лиги. Реал Сосьедад - третий.
Реал Сосьедад — Атлетико 0:2
Голы: Эрмосо, 49, Льоренте, 74
Реал Сосьедад: Ремиро — Монреаль, Горосабель (Элустондо, 74), Ле Норман, Субельдия — Сильва (Лопес, 75), Мерино, Барренечеа (Меркеланс, 66), Субименди, Порту (Баутиста, 74) — Виллиан Жозе (Исак, 66).
Атлетико: Облак — Фелипе, Савич, Эрмосо, Триппьер — Коке, Льоренте, Лемар (Кондогбиа, 72), Карраско (Лоди, 87), Корреа (Сауль, 59) — Суарес (Диего Коста, 87).
Предупреждения: Савич, Эрмосо, Ле Норман, Сауль, Элустондо, Исак.