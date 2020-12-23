Испания

Голкипер отдал должное таланту аргентинца.

Голкипер Атлетико Ян Облак высказал свое мнение об игре нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Если я сделаю один шаг, он увидит это и выстрелит в другую сторону. Вот почему он лучший. Вот почему он такой трудный соперник. Он не показывает этого, но он всегда наблюдает. Он всегда смотрит на вас. Его глаза прикованы к мячу, но он видит тебя.

Я думаю, он видит все на поле. Это странно. Иногда ты думаешь, что контролируешь его. Но через секунду он меняет игру, он забивает гол, и Барселона побеждает.

Иногда вы его не видите. Может быть, вы думаете, что это не опасно. А потом он забивает. Это случилось с нами в прошлом сезоне. Вам нужно быть на 100 процентов сконцентрированным. Месси по-прежнему лучший игрок в мире", — приводит слова Облака Goal.

Ранее аргентинский футболист заявил, что предпочитает выиграть Примеру, нежели стать лучшим бомбардиром.