Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Реал Мадрид — Гранада, Getty Images
24 декабря 2020, 13:23
Реал Мадрид хладнокровно разобрался с Гранадой в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги и сравнялся по очкам с Атлетико, который лидирует в турнирной таблице и имеет в запасе две встречи.
Подопечные Зинедина Зидана отправили в ворота соперника два безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себе победный результат.
Смотрите видео голов и обзор матча Реал — Гранада:
Реал — Гранада 2:0
Голы: Каземиро, 57, Бензема, 90+4
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Иско, 79), Каземиро, Кроос — Васкес (Винисиус, 78), Бензема, Родриго (Асенсио, 38).
Гранада: Силва — Фулькье (Кини, 74), Вальехо (Герман, 84), Дуарте, Нева — Милья, Ян Этеки (Суарес, 63) — Пуэртас, Эррера, Кенеди (Соро, 63) — Сольдадо (Молина, 74).
Предупреждения: Карвахаль — Милья, Фулькье