Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

Реал Мадрид хладнокровно разобрался с Гранадой в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги и сравнялся по очкам с Атлетико, который лидирует в турнирной таблице и имеет в запасе две встречи.

Подопечные Зинедина Зидана отправили в ворота соперника два безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себе победный результат.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал — Гранада:

Реал — Гранада 2:0

Голы: Каземиро, 57, Бензема, 90+4



Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде (Иско, 79), Каземиро, Кроос — Васкес (Винисиус, 78), Бензема, Родриго (Асенсио, 38).



Гранада: Силва — Фулькье (Кини, 74), Вальехо (Герман, 84), Дуарте, Нева — Милья, Ян Этеки (Суарес, 63) — Пуэртас, Эррера, Кенеди (Соро, 63) — Сольдадо (Молина, 74).



Предупреждения: Карвахаль — Милья, Фулькье