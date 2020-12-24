Испания

Менеджер рассказал о целях коллектива.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поведал о целях команды, несмотря на трудные времена в клубе.

"В Барселоне всегда нужно брать трофеи. Нашей конечной целью являются победы в матчах и титулы. За четвертое место призов не дают. Нужно быть первыми. Именно таким менталитетом мы должны обладать.

Нынешний сезон несет в себе много изменений, клуб находится в тяжелой финансовой ситуации, есть проблемы с зарплатами игроков. Клубы оказались в трудной ситуации из-за коронавируса. Барселона остается командой, которая должна побеждать, осознавая необходимость некоторых изменений.

Мы должны ставить перед собой самые большие требования. Именно такой всегда была ментальность в этом клубе, такой она и остается", — цитирует Кумана официальный сайт Барселоны.

Ранее нидерландский специалист высказал свое мнение о своей роли внутри команды.