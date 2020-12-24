Испания

Аргентинец оценил игру словенского вратаря.

Нападающий Барселоны Лионель Месси высказал свое мнение об игре голкипера мадридского Атлетико Яна Облака.

"Играть против Облака — одно удовольствие. Он один из лучших в мире, а играть против лучших всегда хорошо. Это дополнительно мотивирует постараться забить гол, и в каждом матче он показывает, насколько это сложно сделать.

Приятно встретить его за пределами поля, но также и во время матчей, которые становятся более интересными", — цитирует Месси Sky Sports.

Ранее и сам словенский голкипер лестно отозвался о аргентинском футболисте, назвав его лучшим в мире.