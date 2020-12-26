Испания

Аргентинец счастлив от опыта работы с данными наставниками.

Нападающий Барселоны Лионель Месси поделился воспоминаниями о работе под руководством Хосепа Гвардиолы, ныне возглавляющего Манчестер Сити.

"В Пепе Гвардиоле есть нечто особенное. Он помогает увидеть вещи под невероятным углом. То, как он готовится к матчам, как готовит защиту и нападение...

Мне посчастливилось поработать с Пепом Гвардиолой и Луисом Энрике – двумя лучшими тренерами", – цитирует Месси Marca со ссылкой на интервью La Sexta.

Ранее Месси рассказал о своей мечте, которую он никогда не сможет осуществить.