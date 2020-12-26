Испания

Лионель Месси признался, что иногда ему хочется раствориться в толпе.

Лидер Барселоны Лионель Месси приоткрыл некоторые свои секреты в интервью, которое выйдет в воскресенье, 27 января, на испанском телеканале laSexta в программе Lo de Evole.

"Это правда, что у меня сейчас есть все, что только можно пожелать, – цитирует Mundo Deportivo отрывки из интервью. – Однако есть у меня мечта, которую я уже никогда не смогу реализовать — это раствориться в толпе и быть не узнанным".

"Иногда так хочется сходить на рынок, в кинотеатр, в ресторан и не становиться центром всеобщего ажиотажа".

Ранее Месси признался, что когда начинал карьеру футболиста, не мечтал о рекордах.

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