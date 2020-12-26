Лионель Месси признался, что иногда ему хочется раствориться в толпе.
Лионель Месси, Getty Images
26 декабря 2020, 15:59
Лидер Барселоны Лионель Месси приоткрыл некоторые свои секреты в интервью, которое выйдет в воскресенье, 27 января, на испанском телеканале laSexta в программе Lo de Evole.
"Это правда, что у меня сейчас есть все, что только можно пожелать, – цитирует Mundo Deportivo отрывки из интервью. – Однако есть у меня мечта, которую я уже никогда не смогу реализовать — это раствориться в толпе и быть не узнанным".
"Иногда так хочется сходить на рынок, в кинотеатр, в ресторан и не становиться центром всеобщего ажиотажа".
Ранее Месси признался, что когда начинал карьеру футболиста, не мечтал о рекордах.
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